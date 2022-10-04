سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية في مركز دبي الإبداعي

المصدر: وام

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ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية الذي عقد في مركز دبي الإبداعي "مركز الشباب''، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس المجلس.

حضر المجلس معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب عضو المجلس، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومحمد علي الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ومحمد الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية، وحصة عبيد الطنيجي ممثل عن أولياء الأمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري من وزارة الداخلية مقرر المجلس.

واطلع المجلس على دراسة عن جودة الحياة الرقمية ومبادرة “خلك واعي” بهدف توعية المجتمع عن مخاطر التكنولوجيا وكذلك مبادرة تأهيل كوادر بشرية بشأن الأمن السيبراني، كما أطلق المجلس محاور جديدة في منصة جودة الحياة الرقمية التي من شأنها تعزيز الوعي الرقمي.

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