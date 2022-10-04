معرض الشرق الأوسط الزراعي في دبي 25 الجاري

المصدر: دبي - وام

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، معرض الشرق الأوسط الزراعي، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويناقش الحدث سبل تحقيق الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، لجمع المزودين والمبتكرين في مجال الزراعة وتربية الأحياء المائية محلياً ودولياً.

وكشف المعرض هذا العام عن تعاونه مع نيوم بوصفه شريكاً في تحقيق مستقبل غذائي آمن، حيث يهدف قطاع الغذاء في نيوم إلى توظيف الابتكارات الحديثة لتأمين الغذاء مع المحافظة على الكوكب، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

ويشارك في المعرض أكثر من 4000 من المختصين المحليين والعالميين لعرض المنتجات والحلول الهادفة لتحقيق الاعتماد الذاتي في مجال إنتاج الغذاء والثروة الحيوانية إلى جانب ثلاث فعاليات رئيسية أخرى، وهي معرض تربية الأحياء المائية، ومعرض الشرق الأوسط الزراعي للمنتجات الطازجة، ومعرض الشرق الأوسط للبستنة الذي أطلق مؤخراً.

حاجة

وقال برنت كروسبي، مدير معرض الشرق الأوسط الزراعي: «أصبح تحقيق الأمن الغذائي حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل تغير المناخ وتوقف عمليات التوريد نتيجة عدم الاستقرار السياسي الدولي».

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