«الطاقة» تبحث التعاون المائي مع وفد كوري جنوبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت وزارة الطاقة والبنية التحتية وفداً رفيع المستوى من وزارة البيئة بجمهورية كوريا الجنوبية، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام ضمن أعمال اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الموارد المائية، وقد عقدت لجنة الموارد المائية المشتركة بين الإمارات وكوريا الجنوبية لقاءها الدوري، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول من الجانب الإماراتي، ومون جوان، المدير العام لقطاع المياه بوزارة البيئة من الجانب الكوري، بحضور ممثلين من دوائر وهيئات الكهرباء والمياه والجهات المعنية بالمياه في الدولة، حيث بحثت نتائج ومستجدات التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا تحلية المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية.

وزار الوفد الكوري محطة التحلية التجريبية للمياه في أبوظبي التي يتم فيها دراسة وتقييم تقنيات مطورة لتحسين كفاءة التحلية وخفض استهلاك الطاقة، واطلع على المبادرات والمشاريع التي تواصل الإمارات إنجازها، والهادفة إلى دعم استراتيجية الأمن المائي 2036 لتعزيز إمدادات المياه واستدامتها وإدارة الطلب على الموارد المائية.

من جانبه، رحب المهندس شريف العلماء بالوفد الضيف، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، التي شهدت تقدما كبيراً خلال السنوات الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن هذا التعاون يعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الجانبين في مختلف المجالات، وخاصة قطاع المياه، ويعكس الرغبة والإرادة في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية والتي تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن المشاريع التي تعمل عليها الإمارات في مجال المياه تستهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق الدولة، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الدولة لتعزيز جودة الحياة، وبما يتواءم مع تطور الدولة ويعزز من تنافسيتها بالمحافل الدولية.

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