اجتماع العاملين في «إعادة الروابط العائلية بدول التعاون» يبحث تسريع المساعدات للمحتاجين

المصدر: دبي - وام

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عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس في دبي الاجتماع السنوي الإقليمي للعاملين في مجال إعادة الروابط العائلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لتعزيز التعاون الإنساني في منطقة الخليج من خلال التواصل وتنسيق الأولويات والعمل على تسريع المساعدات للمحتاجين وتحسين هذه الخدمات بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

وجرى خلال الاجتماع - الذي ضم الجمعيات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي ويستمر لمدة يومين - عرض أنشطة الجمعيات الوطنية المشاركة بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية إعادة الروابط العائلية وحماية بياناتهم وكذلك المساهمة في إنشاء شبكة عالمية للبحث عن احتياجاتهم ولم شمل أفراد الأسر باستخدام الإنترنت أو الرسائل الخطية وغيرها من شبكات التواصل المتاحة للحصول على توضيح حول مصير الأقرباء المفقودين وتقديم الدعم والتفهم لتخطي محنة اختفاء أحدهم.

ترحيب

ورحب راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للمساعدات المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالمشاركين في بلدهم الثاني الإمارات.. مثمناً جهودهم المستمرة من أجل الارتقاء بآليات العمل الإنساني بصورة عامة.

وأكد المنصوري أهمية الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بتوحيد الجهود والعمل سوياً في واحدة من أهم مجالات العمل الإنساني وأكثرها حيوية في وقتنا الراهن ألا وهي إعادة الروابط العائلية..معربا عن شكره للجنة الدولية على شراكتها الدائمة مع جمعياتنا الوطنية في مختلف المجالات وكذلك للشركاء في اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر على مساندتهم الدائمة في الخطط التشغيلية واستراتيجيتنا في مجال الدعم النفسي للعوائل.

بحث

وأفاد بأن برامج إعادة الروابط العائلية ولم الشمل والبحث عن المفقودين نبعت كحاجة ماسة أثناء الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية، وقال إن التجارب العملية والميدانية أثبتت أن هذا النوع من البرامج يأتي في مقدمة الأوليات ويحتاج لآليات فاعلة واستراتيجيات خاصة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في برامج الشراكة والتعاون بين جمعياتنا الوطنية ويزيد من رصيدنا داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ويساهم في التغلب على المعوقات المتمثلة في الروابط العائلية.

وتطلع المنصوري إلى أن يسفر الاجتماع عن العديد من الفرص التي تمكن من تعزيز دور الجمعيات الوطنية في هذا الصدد والخروج بتوصيات تلبي الأهداف المنشودة من ورائه.

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