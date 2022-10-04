«القافلة الوردية» تكثف التوعية بسرطان الثدي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، مواكبة شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بتقديم فحوص طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الدولة، وذلك ضمن حملة مشتركة لضمان مستقبل صحي ومزدهر للمجتمع الإماراتي، بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وترسل «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات الجمعية المعنية بنشر الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، عيادتها الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الأدوات الطبية، وعياداتها المصغرة إلى 4 إمارات في الدولة، وتوفر للمواطنين والمقيمين فرصة فريدة للاستفادة من الفحوص والاستشارات الطبية المجانية التي تقدمها نخبة من الخبراء خلال شهر أكتوبر.

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