شيخة بنت سيف تستقبل الرئيس التنفيذي لـ«تحقيق أمنية العالمية»

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استقبلت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، لوتشيانو مانزو الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية العالمية، خلال زيارته إلى أبوظبي.

حضر اللقاء هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية- الإمارات» وأعضاء مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري، وفريق العاملين في المؤسسة.

وأطلع هاني الزبيدي لوتشيانو مانزو، والحضور على استراتيجية المؤسسة للأعوام 2022-2025، التي تتضمن عقد المزيد من الشراكات المجزية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وإطلاق الفعاليات والمبادرات، التي تسهم وبتميز في دعم مؤسسة تحقيق أمنية مادياً ومعنوياً، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من المتطوعين، وسفراء المؤسسة ومشاهير التواصل الاجتماعي لمساعدة المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها الإنسانية في تخفيف معاناة الأطفال المصابين بأمراض مستعصية تهدد حياتهم، ورسم بسمة الأمل والتفاؤل على وجوههم مع عائلاتهم، مؤكداً أن الفضل في كل إنجازات المؤسسة يعزى إلى القيم الإنسانية الخيرة وحب العطاء، الذي ينتشر بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات، ودعم أهل الخير من الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية والأفراد من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الكبيرة.

كما رافق هاني الزبيدي وفريقه لوتشيانو مانزو في جولة داخل مكاتب المؤسسة في أبوظبي، اطلع خلالها على أهم الإنجازات، التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، مبدياً إعجابه وتقديره لجهود القائمين على المؤسسة والعاملين فيها لتمكنهم من إطلاق المبادرات والفعاليات المتميزة على الرغم من أزمة انتشار جائحة كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية، التي شلت حركة الحياة، وقيامهم بتحقيق نحو 400 أمنية في الفترة ما بين يناير- سبتمبر 2022، ليصل عدد الأمنيات التي تم تحقيقها منذ إنشاء المؤسسة في عام 2010 إلى أكثر من 5700 أمنية. (أبوظبي - البيان)

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