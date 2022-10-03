سيف بن زايد يشهد مجلس المواطنة الرقمية الإيجابية في مركز دبي الإبداعي

المصدر: وام

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شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مركز دبي الإبداعي "مركز الشباب"، الجلسة الحوارية الشبابية تحت عنوان "المواطنة الرقمية الإيجابية'' بتنظيم من المؤسسة الاتحادية للشباب.

حضر الجلسة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومحمد علي الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والشباب المشاركون من الجنسين.

وناقش الحضور في الجلسة الحوارية الشبابية سبل ترسيخ وتعزيز المواطنة الإيجابية في كافة المجالات بما فيها العالم الرقمي، كما تناولت في محاورها جهود الإمارات في تعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال الأداء والتمثيل المشرف للشباب الإماراتي، وجهود الدولة في تعزيز الأمن الرقمي.

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