بلدية رأس الخيمة و«الحكومة الإلكترونية» تطلقان «بوابة رحلة المتعاملين»

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية مشروع بوابة رحلة المتعاملين عبر باقة من الخدمات الإلكترونية كمرحلة أولى تحت مسمى «إدارة عقاراتي» عبر البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة (rak.ae) لتكون نافذة جديدة شاملة تقدم الخدمات الحكومية إلى كافة فئات المجتمع من ملاك العقارات في إمارة رأس الخيمة مما يوفر الوقت والجهد عليهم كما سيسهل الوصول لبيانات العقارات والحصول على خدماتهم بشكل أسرع وأفضل.

ويستطيع ملاك العقارات والأراضي من خلال هذه الباقة إدارة العقارات واستعراض الأراضي والوحدات التي يملكونها أو يديرونها بكل تفاصيلها بالإضافة إلى إمكانية عرض الملكية على خارطة مكانية موثوقة وإنجاز عدد كبير من الإجراءات، حيث تتضمن هذه الرحلة الافتراضية مجموعة من الخدمات التي تُمكن المتعامل من إنجاز معاملته بشكل متكامل وسهل وبأقل عدد من الخطوات حيث تتضمن سلسلة متكاملة من الخدمات التي تمكن المتعامل من إدارة العقارات وإنجاز إجراءات فصل ودمج وفرز قطع الأراضي بالإضافة للحصول على خدمات إصدار نظم البناء.

رؤية

وأوضح المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، إن رؤية والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أسهمت في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها لتواكب متطلبات المتعاملين من مختلف الفئات.

وأضاف: تم الاستناد على العديد من الاستراتيجيات والمعايير التي أسهمت بشكل مباشر في تطوير وتصميم هذه الخدمات الجديدة مثل «الموجهات الإرشادية لجودة المنصات الرقمية 2022» و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021 ـ 2025»، لافتاً إلى أن «رحلة المتعاملين» هذه هو نتاج تعاون مشترك بين فرق العمل بدائرة البلدية وهيئة الحكومة الإلكترونية لتوفير خدمات حكومية رقمية متكاملة استباقية 100 % وتعكس احتياجات ومتطلبات المتعاملين لتناسب أسلوب حياة المستقبل.

نقلة نوعية

وأوضح منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، يعتبر إطلاق هذا المشروع نقلة نوعية في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع ويأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، رعاه الله، في تطبيق أفضل الممارسات في مجال خدمة أفراد المجتمع، وإن دائرة بلدية رأس الخيمة تسعى دائماً إلى تطوير أنظمة العمل لديها لتقديم أفضل تجربة خدمية للمتعاملين، من خلال تدشين مشاريع تسهل عملية إنجاز المعاملات وترفع من جودة الأداء، وإن هذه البوابة ستمكن المتعامل من إدارة عقاراته بكل سهولة ويسر عبر توفير بيانات العقارات المملوكة ومواقعها، وعرض البيانات على خارطة مكانية. إننا في القطاع الحكومي بإمارة رأس الخيمة، نحرص دائماً على توحيد الجهود والمضي قدماً نحو تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وإن تعاوننا مع هيئة الحكومة الإلكترونية يجسد حرص الجهات الحكومية وسعيها الدؤوب إلى تطوير الأنظمة الخدمية والتعاون فيما بينها لإسعاد أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز