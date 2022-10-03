«القافلة الوردية» تكثف التوعية بسرطان الثدي بفحوص مجانية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، مواكبة شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بتقديم فحوص طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الدولة، وذلك ضمن حملة مشتركة لضمان مستقبل صحي ومزدهر للمجتمع الإماراتي، بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وترسل «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات الجمعية المعنية بنشر الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، عيادتها الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الأدوات الطبية، وعياداتها المصغرة إلى 4 إمارات في الدولة، وتوفر للمواطنين والمقيمين فرصة فريدة للاستفادة من الفحوص والاستشارات الطبية المجانية التي تقدمها نخبة من الخبراء خلال شهر أكتوبر.

وأعدت الجمعية لتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة العامة، برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تدعم هذه القضية النبيلة بمواردها التقنية على أرض الواقع، و«إم إس دي»، الشركة العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية وشركة فايزر، وأدنوك، ومجموعة أميت العالمية التي قدمت رعايتها لهذه الفعاليات المهمة.

مواقع

وتقدم العيادة الطبية المتنقلة والعيادات المصغرة التابعة للقافلة الوردية الفحوص السريرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مواقع رئيسة في الشارقة وهي: الهيئة الاتحادية للهوية في الشارقة اليوم، من الـ9 صباحاً وحتى الـ3 عصراً، وفي جامعة الشارقة يوم غد، وحتى 19 أكتوبر الجاري، من الـ9 صباحاً وحتى الـ3 عصراً، بالإضافة إلى تقديم فحوص الماموغرام في «نادي سيدات الشارقة» يوم الجمعة، الموافق 7 أكتوبر، من الـ4 وحتى الـ10 مساءً، وفي «واجهة المجاز المائية» يوم الخميس، الموافق 27 أكتوبر في التوقيت ذاته.

وخصّصت الفعاليات يوماً كاملاً في إمارة عجمان، حيث أجريت الفحوص يوم الـ2 من أكتوبر الجاري لجميع المراجعين.

دبي

وتمكن المواطنون والمقيمون في دبي من إجراء الفحوص الطبية وفحوص الماموغرام قدمتها العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية مجاناً في «سيتي ووك» يوم الإثنين، الموافق 3 أكتوبر. وتقدم العيادة المصغرة الفحوص السريرية يوم السبت، الموافق 15 أكتوبر الجاري في «لا مير» من الـ4 وحتى الـ10 مساءً، ويوم الأحد الموافق 16 أكتوبر، في «برواز دبي» من الـ4 وحتى الـ10 مساءً، وفي نفس اليوم في «حديقة الممزر» من الـ4 وحتى الـ10 مساءً، وفي «مقهى Raw» يوم الأحد، الموافق 23 أكتوبر، من الـ10 صباحاً وحتى الـ4 عصراً.

وتقدم العيادة المتنقلة فحوص الماموغرام في «مردف سيتي سنتر» يوم السبت، الموافق 8 أكتوبر، من الـ4 وحتى الـ10 مساءً، وفي «متحف المستقبل» يوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر من الـ4 وحتى الـ10 مساءً، وفي «الحديقة الرقمية» بواحة السيليكون يوم الأحد، الموافق 30 أكتوبر في التوقيت ذاته.

أبوظبي

وستنشر القافلة الوردية الوعي وتقدم الفحوص والاستشارات الطبية المجانية في إمارة أبوظبي يوم السبت، الموافق 8 أكتوبر، بـ«ياس مول» من الساعة الـ4 وحتى الـ8 مساءً، وفي «حديقة أم الإمارات» يوم الثلاثاء، الموافق 18 أكتوبر، من الساعة الـ4 وحتى الـ9 مساءً.

تأثير كبير

وبدوره قال أشرف ملاك، المدير الإداري لشركة «إم إس دي» في دول مجلس التعاون الخليجي: سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم، ونلتزم في شركتنا بتعزيز جهود مكافحته والحد منه على المدى الطويل، وضمان نجاة المرضى منه، حيث كنا ولا نزال نستثمر في بحوث الأورام، وتطوير علاجات مناعية للأورام يمكن أن تشكل أساساً لعلاج سرطان الثدي، ولدينا برنامج كبير يتضمن 1300 تجربة سريرية إكلينيكية لدراسة أكثر من 30 نوعاً من الأورام.

وأضاف: في هذا العام، سنتعاون مع القافلة الوردية التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان لإحداث تأثير أكبر في جميع أرجاء الدولة، ونتطلع لحملة توعوية ناجحة، وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

مواكبة

قالت سوسن جعفر، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: نواكب الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي من خلال تقديم الفحوص الطبية المجانية في عدة مواقع مختلفة في الدولة، حيث قدمت مبادرة «القافلة الوردية» العام الماضي آلاف الفحوص الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي شملت 2197 فحصاً سريرياً، و1019 فحص ماموغرام، و208 فحوص بالموجات فوق الصوتية، وهذا يدل على الجهود والدعم الذي يقدمه لنا الشركاء والرعاة، واستعداد أفراد المجتمع الإماراتي ورغبتهم في المشاركة في الجهود الرامية لضمان صحتهم وعافيتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز