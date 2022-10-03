ملتقى الموارد البشرية في دبي يناقش التحول الرقمي

المصدر: وام

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدورة الثالثة من ملتقى الموارد البشرية 2022، لبحث مسألة التحول الرقمي وتأثيره في أنظمة الموارد البشرية بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي خاصة، تحرص أشد الحرص على توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال عبد الله الفلاسي، إن دولة الإمارات اعتمدت في شهر أبريل 2021 الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب بهدف أن تكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية، وفي هذا الإطار فإن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تنسق وتتعاون مع الجهات الحكومية في دبي من أجل استقطاب واستبقاء المواهب، وتعزيز جاذبية دبي أمام العقول والمواهب اللامعة، والحفاظ على المكانة التي تحظى بها باعتبارها واحدة من أفضل المدن في العالم جذباً للعقول.

وأضاف مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة حرصت من خلال الدورة الثالثة لملتقى الموارد البشرية للعام الجاري 2022 على مناقشة العديد من المواضيع المهمة في مجال التحول الرقمي، خاصة عملية إدارة المواهب، والاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها في أنظمة الموارد البشرية.

واستعرض المشاركون التحول الرقمي، وأن من أمثلة التحول الرقمي في الموارد البشرية في الوقت الحالي الأتمتة، وهي التخلص من المهام المتكررة، واعتماد أدوات وممارسات واستراتيجيات الموارد البشرية الرقمية لتعزيز تجارب الموظفين وتحسين الأداء التشغيلي باستخدام الممارسات الآلية القائمة على البيانات، وتعزيز القدرات البشرية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم نتائج دقيقة وغير متحيزة بناءً على الخوارزميات والمنطق الذي يتم تغذيته في النظام،.

وتطرق المشاركون في الملتقى إلى "إدارة الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية" ورقمنة إدارة المواهب.

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