قطاع مركبات الأجرة في دبي ينمو بنسبة 27% في النصف الأول من 2022

المصدر: البيان

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حَقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت (27%) في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وقد سجّل هذا القطاع نسبة تعافٍ بلغت (101%) مقارنة مع عام 2019، أي ما قبل الفترة التي رافقت الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. كما سَجَّلَ نموّاً قياسياً هو الأعلى منذ (6) سنوات.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: سَجّلَ قطاع مركبات الأجرة و(الحجز الإلكتروني) و(تأجير المركبات بالساعات) في النصف الأول من العام الجاري، طلباً متنامياً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وأوضح شاكري أن رحلات خدمات (هلا تاكسي) ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة (157%) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وتعافى قطاع الحجز الإلكتروني بنسبة (92%) مقارنة مع عام 2019 بالنظر إلى عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها بعد انحسار تأثيرات جائحة كورونا بشكل كبير.

كما ارتفعت رحلات الحجز الإلكتروني في النصف الأول من عام 2022 بنسبة (74%) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

أما قطاع تأجير المركبات بالساعات، فقد تعافى هو الآخر بنسبة (56%)، حيث ارتفعت رحلات القطاع في النصف الأول من العام 2022 بنسبة بلغت (6%) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

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