وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: وام

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شارك وفد مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في اجتماعات لجان البرلمان الدائمة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والتي تعقد يوم غد.

ضم وفد الشعبة سعادة كل من محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ،وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة و الشباب ،وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

وقال سعادة محمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ناقشت عددا من المواضيع الهامة الخاصة بالتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وبحثت إعداد قانون استرشادي بشأن تقنين الاستخدامات المدنية للطائرات بدون طيار في العالم العربي، مؤكدا أهمية هذا الموضوع في ظل عدم وجود ضوابط وقواعد تقنن استخدام هذا النوع من الطائرات داخل العالم العربي.

و نوه في هذا الإطار إلى أنه تم الإسترشاد بالقوانين في دولتي الإمارات ومصر فضلا عن الاطلاع على تجارب دولية أخرى.

وأوضح اليماحي أن اللجنة بحثت أيضا المسودة الخاصة بتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2021 ،إلى جانب إعداد استراتيجية عربية حول سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية.

وقالت سعادة ناعمة الشرهان إن لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بحثت العديد من الأمور الهامة وفي مقدمتها استعراض مشروع القانون الاسترشادي لحماية اللغة العربية، مؤكدة في هذا الإطار أهمية هذا القانون لحماية لغتنا العربية مما تتعرض له.

وأضافت أن اللجنة استعرضت مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب تقرير حول فعاليات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد بمملكة البحرين تحت شعار البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي.

وأشارت سعادة الشرهان إلى أن اللجنة استعرضت مسودة تقرير الحالة الإجتماعية في العالم العربي، الذي يتناول بشكل أساسي تداعيات وآثار ما تعرضت له دول المنطقة خلال تفشي فيروس كورونا وكيفية مواجهة الآثار السلبية له على المستويات كافة.

بدوره قال سعادة أحمد حمد بوشهاب إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عكفت على مناقشة واستعراض عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية الخاصة بسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومن بينها مشروع القانون الإسترشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع تقرير الحالة الإقتصادية في الدول العربية لعام2021.

فيما عبرت سعادة شذى النقبي عن سعادتها لإعادة انتخابها نائبا لرئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، وقالت إن المرأة الإماراتية حاضرة وبقوة في المناصب كافة بتوجيهات قيادة الدولة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" التي ساهمت وبشكل حثيث في دعم المرأة الإماراتية وتأهيلها لكافة المناصب.

وأوضحت النقبي أن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها عددا من الموضوعات منها تقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي لعام 2021م، وخارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال بحلول عام 2026م، وقانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية بالإضافة إلى بحث تأثير الأزمات الدولية على الأمن الغذائي في العالم العربي.

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