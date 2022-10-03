"مجموعة بريد الإمارات" تطلق شركة "فينتكس" لتعزيز دور التكنولوجيا المالية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة بريد الإمارات أنها ستطلق شركتها الجديدة "فينتكس"، الشركة المتخصصة في التكنولوجيا المالية للمجموعة، خلال معرض "جيتكس جلوبال 2022" الذي سيُقام في دبي من 10 إلى 14 أكتوبر، حيث ستستعرض الشركة الجديدة من خلال مشاركتها في المعرض استراتيجيتها وخدماتها وتطلعاتها المستقبلية.

وتهدف الشركة الجديدة إلى تأسيس منظومة مطورة وفعالة للتكنولوجيا المالية من خلال التحول الرقمي لشركات الخدمات المالية الحالية التابعة لمجموعة بريد الإمارات، إلى جانب إطلاق المشاريع الجديدة ذات الخدمات والمنتجات المتميزة وبناء الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات والشركات الناشئة.

وستمتلك "فينتكس" وتشرف وتحول شركات الخدمات المالية القائمة التابعة لمجموعة بريد الإمارات، والتي تشمل مركز وول ستريت للصرافة ذ.م.م، وهي شركة صرافة في الإمارات العربية المتحدة تم تأسيسها منذ عام 1982، وشركة "إنستانت كاش م.م.ح"، شركة عالمية لتحويل الأموال تأسست منذ عام 2004.

وقال أحمد محمد العوضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "فينتكس": “ستعمل فينتكس كحاضنة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ونهدف من خلال الشركة الجديدة إلى إنشاء منظومة فريدة من نوعها في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز تنوع وجودة الخدمات المالية التي تقدمها الشركات الحالية التي نشرف عليها والمشاريع المشتركة الجديدة التي نقوم بإنشائها. كما أننا نسعى إلى تحقيق النجاح والنمو في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الاستفادة من قاعدة عملائنا القوية وخبرتنا الواسعة في الخدمات المالية الممتدة لعقود عبر شبكتنا المحلية والدولية الواسعة، وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام".

كما يتوقع أن تقوم "فينتكس" بتنويع محفظة الشركات التابعة لمجموعة بريد الإمارات من خلال ترسيخ تواجدها في قطاع التكنولوجيا المالية. وستركز الشركة الجديدة على بناء منظومة فعالة بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة لتكامل جميع أنواع خدمات التكنولوجيا المالية. كما ستوفر للمستثمرين وحاضنات الأعمال والمبتكرين منصة للتعاون وإنشاء الخدمات المالية الرقمية المستقبلية، في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز