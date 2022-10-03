أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 4 طرق بسبب الضباب

المصدر: البيان

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أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في أربع طرق بسبب الضباب.

وذكرت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على كل من طريق أبوظبي - العين (جسر الفاية - جسر الخزنة)، وطريق (الساد - جسر العجبان)، وطريق (مدينة زايد العسكرية - تلال سويحان)، وطريق (الفاية - مدينة زايد العسكرية).

ودعت السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

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