6000 مستفيد من دعم «أصدقاء مرضى السرطان»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكدت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان لـ «البيان»، أن الجمعية خففت معاناة أكثر من 6036 مريضاً، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وعائلاتهم، وبث الأمل في نفوسهم للتغلب على التحديات التي تواجههم خلال مسيرة العلاج، كما لعبت دوراً محورياً في تعزيز التفاعل المجتمعي، وحشد جهود ومناصرة كافة فئات المجتمع من الأفراد والمؤسسات، للتغلب على تحديات أمراض السرطان المختلفة.

وأوضحت أنه خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الرئة 2020، تم تشخيص 4807 حالات سرطان في ذلك العام بالدولة، 226 حالة منها بسرطان الرئة، الذي احتل المرتبة الثانية في أسباب الوفيات بالسرطان في الدولة، مشيرة إلى أنه لنشر الوعي بهذا النوع من السرطان، نظمت الجمعية ندوتين افتراضيتين، استضافتا 387 مشاركاً، ونشرت 7 منشورات، و44 قصة على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحققت 4324 تفاعلاً، ووصلت إلى 4781 مستخدماً، لافتة إلى أن أبرز أنواع السرطان التي يمكن اكتشافها مبكراً، والتي تحرص الجمعية على التركيز عليها، سرطان الثدي، وعنق الرحم، والبروستات والخصية، والرئة، والجلد.

وبينت جعفر أن السرطان سبب رئيس لحالات الوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب في وفاة ما يقارب 10 ملايين شخص تقريباً في عام 2020، أو ما يعادل وفاة واحدة تقريباً من كل 6 وفيات، ومن أكثر أنواع السرطان شيوعاً، سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان البروستات، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية مطلع مارس الماضي.

40 فعالية

وأضافت أن مبادرة «القافلة الوردية»، التابعة للجمعية، احتفت العام الماضي بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الذي يصادف شهر أكتوبر، حيث نظمت أكثر من 40 فعالية، وقدمت عيادتها المتنقلة 553 فحص ماموغرام، و2119 فحصاً سريرياً، ليصل إجمالي عدد الفحوص الطبية المجانية إلى 2672، كما نظمت 24 ندوة افتراضية باللغتين العربية والإنجليزية حضرها 1159 شخصاً.

وأوضحت أن الجمعية تحرص منذ تأسيسها، على تكثيف جهودها ضمن 3 ركائز أساسية، هي المناصرة، والتوعية، والدعم المادي والمعنوي، أطلقت ضمنها عشرات المبادرات والحملات والبرامج ومئات الندوات والأنشطة والفعاليات، التي أسهمت بإنقاذ حياة آلاف مرضى السرطان، والتخفيف من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم خلال رحلة العلاج، وتحملت مسؤوليتها المجتمعية والوطنية في حماية الإنسان، تماشياً مع توجهات الإمارة، ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة الفخرية ومؤسِّسة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان.

مستفيدون

وبينت رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن عدد المستفيدين من برامج ومبادرات الجمعية، بلغ حتى نهاية 2021 أكثر من 5867 مريضاً، بالإضافة إلى 169 مريضاً منذ بداية العام الجاري، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 6036 مصاباً بالسرطان، وقدمت الدعم المادي في مختلف برامج العلاج التي تتضمن الأدوية المخصصة لعلاج السرطان، وجلسات العلاج الإشعاعي، وجلسات العلاج الكيماوي، والنفقات الطبية لأنواع التصوير المختلفة، كالتصوير الطبقي المحوري، والرنين المغناطيسي، والتحاليل المخبرية، وتغطية تكاليف زيارة الأطباء المتخصصين، والدعم العام، والتأمين الطبي، والأطراف الصناعية، والعمليات الجراحية التي تشمل استئصال الأورام السرطانية، وزراعة نخاع العظم.

مبادرات

وأكدت أن الجمعية نظمت العديد من المبادرات في عام 2021، منها مبادرة «شنب»، للتوعية بصحة الرجال، بهدف الكشف المبكر عن سرطان البروستات وسرطان الخصية، من خلال ندوتين افتراضيتين، حضرهما 387 شخصاً، إضافة إلى محاضرات حول سرطان عنق الرحم، حيث عملت 3 عيادات متنقلة على نشر الوعي في 5 مواقع، ضمن إمارتي الشارقة ودبي، بالإضافة إلى ندوتين افتراضيتين باللغتين العربية والإنجليزية، لأكثر من 300 مشارك، كما استضافت الجمعية سلسلة من الأنشطة والفعاليات، لتعزيز التوعية المجتمعية خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأطفال، بمبادرة «تزهو بالذهبي».

فعاليات

أكدت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن القافلة الوردية، ستنظم خلال الشهر الجاري سلسلة من الفعاليات العامة برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وMSD، الشركة العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية، ومجموعة AMIT العالمية للتكنولوجيا البرية والبحرية.

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