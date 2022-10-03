«محمد بن راشد للإسكان» تحتفي بفعاليات للمستفيدين من الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، باليوم العالمي للإسكان، عبر فعاليات خلال 8 و 9 أكتوبر الجاري، في دبي فستيفال سيتي مول، وتستهدف مختلف الفئات العامة من الجمهور، ولاسيما المواطنين والمتعاملين والمستفيدين من خدمات المؤسسة.

مناسبة

ويحتفل العالم في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر كل عام، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، وهي مناسبة رسمية اعتمدتها الأمم المتحدة، واحتُفل به للمرة الأولى عام 1986.

عمل

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نجدد في اليوم العالمي للإسكان، التزامنا وعملنا بكل جهد وجد، لترجمة رؤية ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، والحرص على دعم قطاع الإسكان، كأولوية وطنية تعزز جهود الدولة لبلوغ مراتب ريادية في أهداف التنافسية العالمية.

وأضاف: نواصل تنفيذ الخطة الإسكانية المتكاملة، التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لرفع جودة الحياة في كافة الأحياء السكنية للمواطنين، من خلال توفير أحياء متكاملة، وجودة حياة ومنظومة اجتماعية متطورة. وأكد بوشهاب سعي المؤسسة لتطوير الحلول السكنية المستدامة والمتنوعة، التي توفر الاستقرار الأسري والمجتمعي.

حرص

وأكد هيثم الخاجة مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حرص والتزام المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة وجهود دولة الإمارات، بتوفير الحلول السكنية المتنوعة لأبنائها، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وبلوغ أفضل جودة حياة لأفراد المجتمع، انطلاقاً من هدف تحقيق السعادة، وتوافقاً مع رؤية العمل والأمل بغد أفضل وأجمل للأجيال القادمة.

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