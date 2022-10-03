«كهرباء دبي» تستعرض أحدث مبادراتها في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الـ 42 لأسبوع جيتكس للتقنية التي ستنظم في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها باقة من أبرز مبادراتها الرقمية الاستباقية القائمة على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والروبوتات وغيرها، لتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة تواكب تطلعات المتعاملين، وتعزز سعادة المعنيين وجودة الحياة في إمارة دبي.

منصة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشكل أسبوع جيتكس للتقنية منصة مثالية لاستعراض إنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، وجهودها الحثيثة للمحافظة على مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم.

كما يوفر المعرض فرصة مثالية لتوسيع شراكات الهيئة ولقاء الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار الحكوميين، وشركاء الأعمال المحتملين في مختلف مجالات الثورة الصناعية الرابعة من مختلف أرجاء العالم، بما يدعم مساعينا المتواصلة لتعزيز ريادة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات المستقبلية، وتحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، و «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071».

وأضاف معاليه: «استكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة، وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.99 % حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022

. وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى العديد من القنوات الرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، ويسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي إطار رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نعمل من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، لتصبح بموجبها أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية».

مشاريع

وإلى جانب مشاريعها، تستعرض الهيئة مشاريع «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة والمندرجة ضمن مبادرة دبي 10X مثل مشاريع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) كـ «مركز البيانات الأخضر» و«خدمات مورو السحابية» و«خدمات الأمن السيبراني»، بالإضافة إلى مشاريع شركة ديجيتال إكس ومنها «مشروع التطبيق الذكي لمركز الابتكار التابع للهيئة»، ومشاريع شركة إنفرا إكس بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ومن أبرزها حلول شرائح الجيل الخامس التي تتبنى أحدث تقنيات الحوسبة المتطورة في القطاعات الخدماتية، وإنترنت الأشياء واستخداماتها.

علاوة على ذلك، سيحظى جميع زوار منصة الهيئة في معرض جيتكس 2022 ومستخدمي الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae) وتطبيقها الذكي بفرصة الفوز بجوائز قيمة.

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