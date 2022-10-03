ملتقيات خدمات الإمارات تبحث 190 مبادرة تحولية ومبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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عقدت حكومة دولة الإمارات ملتقيات خدمات الإمارات بمشاركة أكثر من 140 قيادياً حكومياً ومختصاً في مجال الخدمات يعملون ضمن فرق عمل لتبادل الأفكار والخبرات وصياغة رؤية أفضل لمنظومة الخدمات الحكومية، التي بحثت ما يزيد على 190 مبادرة تحولية ومبتكرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتسريع وتيرة العمل وتطوير الخدمات لتسهيل حياة الناس وتعزيز جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وسعت الملتقيات، التي شملت ملتقى رواد خدمات الإمارات، و«حلقات الخدمات 2022»، وأقيمت على مدى يومين، إلى تعزيز تبادل الأفكار وابتكار الحلول للارتقاء بالخدمات وباقات الخدمات وقنوات الخدمة ذات الأولوية في حياة الإنسان، والتي تبدأ بالولادة وتستمر لتغطي جميع المراحل العمرية، ما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم المستقبلية، وينعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات ويحقق رخاءه، ويدعم جهود تقديم تجربة خدمات متكاملة وفعالة.

وعقدت خلال أعمال اليوم الثاني للملتقيات «حلقات الخدمات 2022»، والتي ركزت على تصميم باقات خدمات مبتكرة تغطي 4 محاور رئيسة، هي الأسرة والطفولة، الشباب والعمل، الصحة والحياة، وتمكين بالمجتمع، والتي عملت عليها فرق متخصصة في مجال تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، وبحثت آليات تقييم الخدمات وتحديد الاتجاهات، ووضع إطار عمل للخدمات يرتكز على إشراك كل المعنيين من الأفراد والمؤسسات في التطوير المستمر للخدمات.

حياة الأفراد

وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصة على تطوير العمل الحكومي وابتكار جيل جديد من الخدمات يقوم على الحلول الاستباقية وتبني التكنولوجيا في تقديم خدمات متكاملة وفعالة، للارتقاء بمستوى الأداء بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع، وأن ملتقى رواد خدمات الإمارات يجسد جهود الحكومة في توجيه فرق العمل المعنية بالخدمات في الجهات الحكومية نحو تسريع وتيرة العمل والإنجاز والتركيز على الخدمات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس، وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في تصميم التوجهات الجديدة لمنظومة الخدمات.

وقال إن فرق عمل «رواد خدمات الإمارات» التي شاركت في الملتقى للعمل لتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بحثت المبادرات التحولية ذات الأثر البالغ على حياة الناس، مضيفاً أن الملتقيات ركزت كذلك على «حلقات الخدمات 2022»، الهادفة لتصميم باقات الخدمات الحكومية وفق احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، يدعم مفهوم العمل الحكومي الاستباقي وتطوير آلياته وتقديم باقات خدمية متكاملة، ما يعكس توجهات الدولة في استدامة عمليات التطوير وابتكار نماذج عمل جديدة لتقديم أفضل الخدمات لتحسين حياة المجتمع، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية.

تعزيز التواصل

وأسهم ملتقى «رواد خدمات الإمارات» في تعزيز التواصل بين رواد خدمات الإمارات وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وتمكين القدرات البشرية المتخصصة في مجال الخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات ونشر تطبيقاتها الرائدة عالمياً، حيث ركزت فرق عمل رواد خدمات الإمارات التي شاركت في الملتقى على بحث أكثر من 40 مبادرة تحولية ذات أثر بالغ على حياة الأفراد بهدف إنجازها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وجمع الملتقى القيادات الحكومية المعنية بالخدمات في الجهات الاتحادية للعمل ضمن فرق عمل متخصصة لتبادل الخبرات وتوليد الأفكار وتصميم مبادرات تحولية تفي بوعد حكومة الإمارات ومحاوره الثمانية التي تركز على الإنسان أولاً، من خلال تصميم خدمـات حكوميـة تتمحـور حـول الإنسـان، وتناسـب احتياجاتـه ومتطلباتـه وتفضيلاتـه ويتـم تصميمهـا معـه، والأولوية للخدمـات الرقميـة من خلال توفيـر خدمـات حكوميـة رقميـة اسـتباقية لتناسـب أسـلوب الحيـاة فـي المسـتقبل، وطلـب المعلومـة مـرة واحـدة من خلال تصميم خدمـات حكوميـة مترابطـة ومتكاملـة تعتمـد طلـب بيانـات المتعامـل مـرة واحـدة فقـط.

كما تتضمن المحاور: بيانـات آمنـة وتضمـن الخصوصيـة متمثلاً في مشـاركة البيانـات الحكوميـة بيـن الجهـات بطريقـة آمنـة ومحميـة تضمـن خصوصيـة المتعامـل، وقنـوات خدمـة موحـدة ومتنوعـة ومتناسـقة عبر توفيـر الخدمـات الحكوميـة مـن خـلال قنوات متنوعـة ومتكاملـة ومتناسـقة تناسـب رغبـة المتعامليـن، وعبـر واجهـة حكوميـة موحـدة، وتجربـة سلسـة واسـتباقية من خلال توفيـر باقـات مـن الخدمـات الاستباقية المترابطـة السلسـة، تقـدم للمتعامـل قبـل طلبهـا وفـي الوقـت المناسـب بنـاء علـى أحـداث الحيـاة، صوت المتعامل: من خلال الإنصات للمتعامل والشفافية في نتائج القياس، وخدمـات ذات قيمـة مميـزة من خلال رفـع الكفـاءة فـي الجهـات الحكوميـة.

وناقشت فرق العمل، خلال أعمال الملتقى، الأسس والمبادئ والأطر التنظيمية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها وتحديد توجهاتها الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية، إلى جانب دراسة أفضل الآليات لتوفير الخدمات الحكومية عبر قنوات متنوعة ومتكاملة تواكب تطلعات المتعاملين، وأطر العمل المنظمة للشراكة الاستراتيجية بين برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة والجهات الحكومية في الدولة بما يخدم مصلحة المتعاملين.

كما تطرقت فرق العمل الحكومية إلى سبل الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون خدمات حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم، كما بحثت الفرق الآليات والحلول الكفيلة بتمكين الجهات من رفع مستوى خدماتها إلى أفضل مستويات التنافسية العالمية.

تصميم خدمات

وركزت فرق العمل خلال «حلقات الخدمات 2022» على تصميم خدمات وباقات استباقية متكاملة ومترابطة ذات فاعلية تتمحور حول تفضيلات أفراد المجتمع ومتطلباتهم، وتغطي جميع مراحل الحياة، تضمنت 150 مبادرة مبتكرة لتطوير خدمات منفردة وباقات الخدمات وقنوات تقديم الخدمات، بما يسهم في إحداث تغيير شامل في منظومة الخدمات الحكومية ويرسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، ويدعم جهود تطوير وتقديم الخدمات الحكومية الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والسرعة والسهولة.

الجدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أطلق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مارس 2011، بهدف الوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين وتوفير أفضل الخدمات الحكومية، ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، لضمان تجربة متعامل متميزة.

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