بلدية دبي تعزز الاستدامة البيئية بإدارة متكاملة للنفايات

المصدر: دبي- وائل نعيم

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تسعى بلدية دبي إلى تعزيز الركائز الرئيسة لاستدامة بيئة المدينة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية والإدارية والتقنية المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وصولاً إلى تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للإمارة المتعلقة بمحور تقليل إنتاج النفايات المتولدة من كافة القطاعات الحيوية وتحويلها عن مسار الطمر.

وذلك من خلال رسم السياسات ووضع التشريعات العامة، وإطلاق برامج ومبادرات التوعية البيئية، وترسيخ مبادئ الاستدامة، من خلال وضع وتطبيق القرارات التي تسهم في التقليل من إنتاج النفايات على مستوى الإمارة، وذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة دبي في المجال البيئي وانطلاقاً من رؤية بلدية دبي المتمثلة في بلدية رائدة لمدينة عالمية.

بدأت دبي تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم «52» لسنة 2022 بشأن الحد من استعمال الأكياس ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي ابتداءً من 1 يوليو الماضي، إذ تعتبر هذه السياسة بما تضمنته من تشريعات واجبة التنفيذ للحد من استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد إحدى المبادرات ضمن محور «سن وتطبيق تشريعات للنفايات المنتجة من مواد التغليف والتعبئة» ضمن خطة دبي لتقليل إنتاج النفايات 2041-2019، والتي تتضمن 13 مبادرة بيئية هادفة لتحقيقها، حيث يهدف القرار إلى تشجيع كافة فئات وشرائح المجتمع على تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وخفض البصمة الكربونية، وتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتطبق أحكام القرار على البائعين والمستهلكين بالنسبة للأكياس ذات الاستخدام الواحد، التي يتم تداولها في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

مواصفات

وبحسب القرار تم التطبيق على كل كيس ذي سماكة أقل من 57 ميكرومتراً، ويشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلل الحيوي والمواد النباتية القابلة للتحلل البيولوجي، وتستخدم لحمل البضائع ونقل السلع. حيث تعتبر أكياس البضائع التي تستخدم لمرة واحدة مصدراً رئيس للقمامة العالقة والتلوث في بيئتنا.

حيث لا تتحلل هذه الأكياس إلا بعد فترة زمنية طويلة جداً، ولا يتم استخدامها إلا مرة واحدة أو ربما مرتين قبل التخلص منها. حيث يتم استخدام معظمها مرة واحدة فقط لنقل البضائع من المتجر إلى المنزل، كما أن لدى الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بصمة بيئية أقل عن الأكياس الورقية في مرحلة التصنيع لكن أضرارها تكمن في مرحلة التخلص.

تعرفة

وبدأ فرض تعرفة «25 فلساً» على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أول يوليو الماضي.

وحدد القرار أنه لا يوجد سقف لعدد الأكياس التي من الممكن بيعها للمستهلك الواحد. كما يجب إضافة قيمة شراء الكيس على فاتورة الشراء، كأي سلعة أخرى يتم تسجيلها على الفاتورة عند الشراء. كما جاء في القرار أن التعرفة تعتبر إجبارية على كل المحلات التي تستعمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وأن منافذ البيع غير ملزمة بتقديم بدائل مجانية.

أهداف

ويهدف قرار الحد من استعمال الأكياس ذات الاستخدام الواحد بشكل عام إلى حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلية من خلال الحد من مسببات التلوث البيئي والأضرار الناتجة عنها، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة مما سيساهم في الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

كذلك تحفيز القطاع الخاص والسوق المحلي على توفير بدائل مستدامة للأكياس ذات الاستخدام الواحد تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام المواد والمنتجات في الاقتصاد المحلي بشكل مستدام، إضافة إلى المساهمة في تقليل إنتاج النفايات على مستوى إمارة دبي من خلال تبني أفضل الممارسات البيئية المطبقة عالمياً، والمساهمة المتميزة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.

حقائق

وتعتبر الأكياس التي تستخدم لمرة واحدة مصدراً رئيسياً للنفايات في محيطنا البيئي، حيث لا تتحلل هذه الأكياس إلا بعد فترة زمنية طويلة جداً، ولا يتم استخدامها إلا مرة واحدة قبل التخلص منها. فعلى سبيل المثال، تستغرق الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حوالي 400 سنة للتحلل وآلاف السنين للحد من تأثيراتها السلبية.

وجدت دراسة أن حوالي 86% من السلاحف البحرية التي وجدت نافقة على شواطئ بعض الإمارات في الدولة قد استهلكت مواد بلاستيكية ظناً أنها قناديل بحر، هذا بالإضافة إلى أنه مع مرور الوقت تتحلل هذه الأكياس إلى أجزاء صغيرة تبتلعها الأسماك مما يتسبب في تلوث أنسجتها وبالتالي انتقالها تلقائياً إلى الإنسان في السلسلة الغذائية، كما تتسبب هذه الأكياس في انسداد القنوات الهضمية ونفوق بعض الحيوانات، مثل الإبل والماعز والغزلان.

سياسات

واتبع ما يزيد على 90 دولة عالمياً، سياسات مختلفة منها ما يرتكز على الحظر ومنها ترتكز على وضع تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد. لذلك فرض التعرفة هي الخطوة الأولى لتغيير السلوكيات في المجتمع ومن ثم تقليل كمية النفايات والأضرار البيئية التي تسببها الأكياس ذات الاستخدام الواحد.

توعية

وقامت بلدية دبي وفي نطاق تطبيق هذا القرار بتنفيذ العديد من برامج وحملات التثقيف التوعية الإلكترونية والميدانية لتشجيع كافة أفراد المجتمع على الحد من استعمال الأكياس ذات الاستخدام الواحد وتوعية الجمهور بالأضرار البيئية الناتجة عنها، وتوجيههم للخيارات البديلة المتاحة والتي يمكن إعادة استخدامها مرات عدة مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ القرار.

استدامة

وتبذل بلدية دبي جهوداً متميزة في مجال استدامة التوعية البيئية بشكل عام والتوعية بهذا القرار بشكل خاص من خلال النشر المستمر في قنوات التواصل الاجتماعي والصحافة وتنفيذ برامج التوعية في مدارس إمارة دبي بشكل مستمر بهدف تعزيز وعي الطلبة بأهمية تقليل النفايات والتسوق المستدام لدى جميع مكونات المؤسسة التعليمية من جهاز تعليمي وطلاب وأولياء أمور، إضافة إلى ذلك حرص بلدية دبي على المشاركة بالتوعية ونقل المعرفة للجمهور من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية، وتقديم كافة سبل التوعية وتوضيح بنود ومحاور هذا القرار بشكل واضح ومفهوم.

تعاون

و لاقى قرار المجلس التنفيذي بشأن الحد من استعمال الأكياس ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، تعاون وتفاعل إيجابي من المتسوقين أو من منافذ البيع التجارية المختلفة على حد سواء، حيث ساهمت المراكز التجارية ومنافذ البيع المختلفة بتوفير الإعلانات التوعوية لبنود القرار بشكل واضح وبالعديد من اللغات والوسائل التوعوية المتاحة.

كما وفرت بدائل عدة للمستهلكين لتحل محل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وهو دليل على ارتفاع وعي هذه الجهات بقضايا البيئة، ورغبتها في إحداث تغييرات إيجابية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القرار الذي تسعى إمارة دبي إلى تحقيقها على أرض الواقع بحيث تعكس مدى استفادة بيئتنا المحلية من الحد من أضرار الأكياس ذات الاستخدام الواحد، هذا بالإضافة إلى ملاحظة ارتفاع عدد المتسوقين الملتزمين باستخدام الأكياس صديقة البيئة ومتعددة الاستعمال لأكثر من مرة أثناء التسوق مما يعزز نشر ثقافة تقليل النفايات والحد من تولد النفايات.

جهود

تتواصل جهود البلدية في توعية المدارس عن البيئة ورفع مستوى الوعي لديهم، بهدف تربية النشء والطلاب على التعامل الأمثل مع النفايات وترسيخ المفاهيم الصحيحة التي تحافظ على البيئة المحلية بشكل عام والحد من استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد بشكل خاص من خلال تنفيذ ما يقرب من 20 فعالية توعوية استفاد منها أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة.

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