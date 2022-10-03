تدشين مركبة مركز الخدمات المتنقلة بمقر شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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دشن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمقر القيادة «مركبة مركز الخدمات المتنقلة» الذكية، وذلك بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعقيد الدكتور علي أحمد بو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية، وعدد من مديري الإدارات ونوابهم ذات الاختصاص.

يأتي تدشين المركبة، ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة، للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، وبالتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، أن المركز يأتي استكمالاً للخطط التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن تكون محطات تقديم الخدمات المرورية والجنائية منتشرة في كافة المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، للتسهيل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم المختلفة.

مواكبة

من جانبه، قال المقدم خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، إن المركبة مجهزة بكافة الأنظمة الذكية، التي تواكب تطورات العصر، وستعمل على تقديم خدمات استباقية للمتعاملين في مكان وجودهم، متمثلة في الخدمات المرورية والجنائية المتنوعة، وتشمل فحص النظر، وتجديد رخصة القيادة، وعدداً من المعاملات.

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