بحث التعاون بين الشرطة والبلدية ودائرة الأراضي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون في مجالات العمل المشتركة بين الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي.

حضور

وحضر الاجتماع من طرف شرطة دبي، اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، وعدد من الضباط، ومن جانب بلدية دبي مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني بالإنابة، وعبد الله خلفان، مدير إدارة الشؤون القانونية، وعبد الله الشيراوي، مدير إدارة رقابة البناء، ومها الطيار، مدير إدارة مكتب المدير العام.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري بداوود الهاجري وسلطان بطي بن مجرن في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، مثمناً الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك، التي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك بين الدوائر الثلاثة، وتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة والسعادة بين المواطنين والمقيمين والسياح على هذه الأرض الطيبة.

لقاءات

كما وثمن معاليه جهود الدوائر المحلية الثلاثة في دبي، مؤكداً أن اللقاءات التنسيقية التي تجرى بين القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق تطلعات وأهداف حكومة دبي والريادة في مختلف الخدمات المجتمعية.

ومن جانبه، قال داوود الهاجري: «نحرص في بلدية دبي دائماً على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال التواصل المُستمر وبحث سبل التعاون التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة، بما ينعكس بشكل إيجابي على سعادة المجتمع ورفاهيته».

وأضاف «نتطلع من خلال هذا اللقاء المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، إلى تبادل الأفكار التي تسهم في الارتقاء بمنظومة جودة الحياة وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين على مستويات أعلى، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة الرامية دائماً إلى العمل بروح الفريق الواحد نحو تطبيق أفضل الاستراتيجيات التي تعزز من ريادة ومكانة دبي، كمدينة عالمية زاخرة بالمشاريع والخدمات التي تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع».

وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع التي تعزز الشراكة الاستراتيجية في مجالات العمل المشتركة التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، بالإضافة إلى بعض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

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