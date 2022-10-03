انطلاق فعاليات الدفعة الـ 8 من دبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الدفعة الثامنة من برنامج دبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر» الهادف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود.

وجاء إطلاق فعاليات برنامج الدفعة الثانية عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بمشاركة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والقاضي الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والقاضي الدكتور ابتسام البدواوي مدير معهد دبي القضائي، وعبدالرحمن مراد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والمنتسبين إلى البرامج. وتعتبر الدفعة الثامنة للبرامج هي الأكبر من حيث عدد المنتسبين، حيث بلغ عددهم 118 منتسباً، بينهم 74 من الإمارات.

إعداد نخبة

وألقى اللواء محمد المر كلمة أكد فيها أن برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والذي يُعد الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، يهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».

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