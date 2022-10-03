130 عريساً في العرس الجماعي الثامن لـ«خيرية الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

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تنظم جمعية الشارقة الخيرية في 19 من أكتوبر الجاري، بمركز الجواهر للمناسبات العرس الجماعي الثامن، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 130 عريساً. وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إن فرق العمل انتهت من جميع ترتيبات مشروع العرس الجماعي الثامن، حيث كان من المقرر أن يضم العرس 100 عريس، ولكن مع تفاعل الكثيرين، وارتفاع أعداد طلبات المتقدمين تم زيادة الأعداد المستهدفة إلى 130 عريساً ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة، ضمن الحفل، ما يجسد أهمية وقيمة المشروع في دعم الشباب المقبلين على الزوج.

يشار إلى أن أول عرس جماعي تم إطلاقه على مستوى منطقة الشرق الأوسط في 1990 كان بتوجيه ومبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعكس مبادرة سموه أطر التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.

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