راشد النعيمي يعزي في وفاة موزة المطروشي

المصدر: دبي- البيان

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قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، موزة محمد المطروشي والدة محمد مطر غراب، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الطوار 3 بدبي،

كما قدم واجب العزاء الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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