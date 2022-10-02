استعراض مستجدات ومشاريع تطوير منافذ الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، اجتماعها الدوري التاسع للعام 2022 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة خورفكّان، استعرضت خلاله آخر المستجدات والمشاريع الخاصة بتطوير المنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة، وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، تحديث وتوحيد آليات ومنهجيات العمل وتطوير البنية التحتية في المنافذ الحدودية، وزيادة معدلات طاقتها الاستيعابية، ورفع كفاءة الأداء للموارد البشرية بالتدريب التخصصي، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية والمعدات المختصة وتبسيط الإجراءات بما يتلاءم مع آخر المستجدات، كما تم الاطلاع على منهجية إضافة عناصر تعزز جودة الخدمات والآليات التنفيذية والتشغيلية في المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة، إلى جانب دراسة الرسائل والكتب الواردة من جهات الاختصاص واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جولة ميدانية

والتقى رئيس وأعضاء اللجنة في مقر الأكاديمية بالدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة بحضور يوسف يعقوب المنصوري مدير مكتب رئيس مجلس الأمناء بالأكاديمية، وتقدموا بأحر التهاني بالإضافة إلى هدية تذكارية للدكتور هاشم الزعابي بمناسبة صدور المرسوم الأميري الذي يقضي بتعيينه مديراً للأكاديمية، مؤكدين استعداد اللجنة التام لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة.

وتجول رئيس وأعضاء اللجنة في مرافق الأكاديمية التي شملت مركز للمؤتمرات والمسرح ومبنى مجمع المحاكيات البحرية والمختبرات العلمية المتقدمة، مشيدين بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لهذا الصرح الأكاديمي الذي يمثل منارة علمية متخصصة ترفد القطاع البحري بأفضل الكفاءات والكوادر المهيئة والمدربة وفق أحدث العلوم والتكنولوجيا البحرية، وفي ختام الجولة تسلمت اللجنة درع الأكاديمية من قبل الدكتور هاشم الزعابي.

وحضر الاجتماع والجولة ياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالإدارة العامة لأمن المنافذ نائب رئيس اللجنة، والعقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي في قيادة مجموعة حرس الحدود، والمقدم الدكتور فيصل النقبي ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة، والملازم أول حسن إبراهيم الميل ممثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعبد الرحمن عبد الله الكندي من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة مقرر اللجنة، إلى جانب ممثل عن جهاز أمن الدولة.

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