طرق دبي ترسي عقد تنفيذ طرق داخلية في 4 مناطق سكنية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية وأعمال إنارة للشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 37 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 21 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 16 كيلومتراً، ويتوقع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2023.

مرغم

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن مشروع الطرق الداخلية في منطقة مرغم، يشمل طرق بطول 8 كيلومترات، المنطقة الواقعة على شارع دبي-العين بالقرب من سكاي دايف دبي، حيث سيجري تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

لهباب

وأضاف: يتضمن مشروع الطرق الداخلية في منطقة لهباب، رصف طرق بطول أربعة كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما تشمل تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي- حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الجمال بطول كيلومترين. ويخدم المشروع أكثر من 3 آلاف نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

الليسيلي

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن الطرق الداخلية التي سيجري تنفيذها في منطقة الليسيلي، يبلغ طولها قرابة سبعة كيلومترات، ويشمل المشروع أيضاً تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست اكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل ومخارج المنطقة.

حتا

ويشمل المشروع تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة حتا، وتحديداً في مناطق صعير والسلمي وسهيلة، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع حوالي 6 آلاف نسمة يقطنون في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ حالياً شبكة من الطرق الداخلية في ثلاث مناطق سكنية هي القوز الثانية، وند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الثالثة، بطول إجمالي 34.4 كيلومتراً، منها طرق بطول 16 كيلومتراً، في منطقة القوز الثانية، تخدم أكثر من 3000 نسمة، وطرق بطول ستة كيلومترات و400 متر، في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، ويقطنها أكثر من 4500 نسمة، إضافة إلى طرق بطول 12 كيلومتراً في منطقة ند الشبا الثانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز