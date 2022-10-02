مكتوم بن محمد: نهنئ الصين بـ 73 عاماً من التقدم والنجاح

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية جمهورية الصين الشعبية في يومها الوطني.

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «نهنئ جمهورية الصين الشعبية قيادةً وشعباً في يومها الوطني بـ 73 عاماً من التقدم والنجاح. علاقاتنا مع الصين تاريخية ووثيقة على كافة الأصعدة، ونتطلع للمزيد من التعاون وقصص النجاح المشتركة التي سنصنعها مع هذه الأمة العريقة، متمنين لهم مزيداً من الازدهار والنماء».

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