ختام التمرين المشترك بين قيادة حرس الرئاسة و«المشاة البحرية الأمريكية»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الدفاع عن ختام التمرين المشترك Intrepid Maven (IM) 22-4 بين قيادة حرس الرئاسة وقوات المشاة البحرية الأمريكية.

وهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي تمرين Intrepid Maven (IM) 22-4 ضمن خطط وبرامج قيادة حرس الرئاسة التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.

وقد اشتمل التمرين (IM 22-4)على العديد من الفعاليات المشتركة التي ضمت عمليات سلاح المدفعية الأرضية، والتخلص من الذخائر المتفجرة، والتدريبات الطبية الميدانية، واستطلاع المراقبة الجوية بدون طيار، وهجوماً جويّاً ليلياً مشتركاً.

وقد أتاح التمرين (IM 22-4) في نسخته الثالثة، الفرصة لكل من قيادة حرس الرئاسة وقوات مشاة البحرية الأمريكية – القيادة الوسطى من أجل تعزيز التوافق العملياتي من خلال تنفيذ مجموعة من فعاليات التدريب.

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