بلدية أبوظبي تحتفي باليوم العالمي لكبار السن

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عدداً من الفعاليات وأنشطة التوعية احتفاءً باليوم العالمي لكبار السن، الذي صادف، أمس، الأول من أكتوبر من كل عام.

وأقيمت الفعاليات - التي شملت زيارات لمجموعة من كبار المواطنين - بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة الرعاية الأسرية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدينة برجيل الطبية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وتهدف الفعاليات وزيارات كبار المواطنين إلى تعزيز أواصر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وتنمية الوعي المجتمعي تجاه جميع الفئات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين.

ورشة

وتضمنت الفعالية تقديم «هيئة الرعاية الأسرية» ورشة عمل عن الخدمات المخصصة لكبار المواطنين وكيفية الاستفادة منها والرد على استفساراتهم، كما قدم «مستشفى برجيل» محاضرة عن البرامج والخدمات المقدمة لكبار المواطنين من قبل المستشفى، وتقديم فحوصات مجانية، وإتاحة المجال لمن يرغب بتحديد موعد للفحوصات الشاملة في المستشفى، بالإضافة إلى تقديم هدايا تذكارية للحضور.

وحرص موظفو البلدية في نهاية الزيارة التي شملت أحد المستشفيات وبعض المنازل على تكريم كبار المواطنين ومنحهم مجموعة من الهدايا لرسم الابتسامة والفرح على وجوههم.

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