المصدر: دبي - البيان

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كشفت كل من هيئة الصحة بدبي و«بريستول مايرز سكويب»، شركة الأدوية العالمية، عن التعاون لإطلاق حملة للتبرع بالدم في «مجمع دبي للعلوم» التابع لمجموعة تيكوم، وتهدف الحملة لتشجيع المجتمع المحلي على التبرع بالدم والمساعدة على إنقاذ الأرواح.

وتعد حملة التوعية جزءاً من فعاليات «الأسبوع العالمي للمريض» لشركة «بريستول مايرز سكويب»، التقليد السنوي الذي يهدف للتواصل مع المرضى لتسليط الضوء على تجاربهم وإطلاعهم على نهج الشركة ومساعيها للارتقاء بأنماط حياتهم من خلال العلم.

وفي نسختها الثانية، سجلت حملة التبرع بالدم «ساهم في إنقاذ حياة» «Help Save A Life» لهذا العام زيادة في عدد المشاركين المقيمين والعاملين في «مجمع دبي للعلوم» الذين دعموا بقوة هذه القضية النبيلة، وتمثل الحملة التي تم تنظيمها بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الدم، مناسبة للتأكيد على أهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية سواء للمرضى أو المتبرعين.

قطاعات

وقال مروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس المجموعة - مجمع دبي للعلوم: «يضم مجتمعنا كبرى الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة، ما يتيح لنا خلق تأثير إيجابي في الأفراد في جميع أنحاء العالم. مما لا شك أن التبرع الطوعي بالدم يمثل وسيلة مهمة أخرى للمساهمة في الارتقاء بعافية المجتمع، بالإضافة إلى دور مثل هذه المبادرات الإنسانية في تعزيز ثقافة البذل والعطاء وتجسيد قيم الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. لهذا يسعدنا استضافة هذه الحملة السنوية للتبرع بالدم التي تنظمها شركة بريستول مايرز سكويب وهيئة الصحة بدبي ورؤية الإقبال الكبير على التبرع بالدم لصالح مرضى الثلاسيميا».

بدوره، قال أوسكار ديلجادو، المدير العام لشركة «بريستول مايرز سكويب» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يشكل الأسبوع العالمي للمريض مناسبة خاصة لنا جميعاً، فالتواصل مع المرضى يتيح لنا سماع القصص الشخصية لبعضنا البعض والتعرف على التأثير الإيجابي الذي نحدثه في حياة المرضى».

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