«البلديات والنقل» بأبوظبي ترشح 33 موظفاً لبرنامج قادة المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تأهل 33 مرشحاً لبرنامج قادة المستقبل في حفل تكريم تم عقده في فندق روزوود أبوظبي بحضور 112 من الموظفين المرشحين للبرنامج.

وأطلقت الدائرة في أغسطس الماضي، برنامج «قادة المستقبل» تحت شعار «ترشح اليوم، لتكون قائد الغد» بهدف تمكين وتطوير الكوادر الإماراتية الشابة، إذ يمنح البرنامج الموظفين المميزين والشغوفين فرصة استثنائية لصقل مهاراتهم، وإبراز قدراتهم، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في رسم مستقبل دائرة البلديات والنقل.

ومنذ إطلاق البرنامج تلقت الدائرة العديد من طلبات الترشيح من الموظفين الاستثنائيين، إذ ترشح 313 موظفاً لبرنامج قادة المستقبل، واجتاز 112 متأهلاً الاختبارات الأولية للبرنامج، وتم اختيار 33 موظفاً ليشكلوا الدفعة الأولى، واستهدفت المبادرة موظفي الدائرة والجهات التابعة لها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، من يقل أعمارهم عن 35 سنة، وحاملي شهادة البكالوريوس أو أعلى.

ويقدم البرنامج دورات عدة في القيادة المؤثرة من خلال مؤسسات تعليمية مرموقة في الدولة بحسب أعلى المعايير العالمية والأكاديمية.

التزام

وقال محمد فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، في كلمته للمتأهلين في الحفل إن البرنامج يمثل التزام دائرة البلديات والنقل بتطوير كفاءات الموظفين الشباب، إيماناً بأنهم رهان المستقبل لبناء الوطن، وتطويره.

وأضاف: «تضع الدائرة أهمية تطوير الرأس المال البشري المواطن وتأهيله للأدوار القيادية ضمن أولوياتها المؤسسية، لتطوير وإعداد أفضل الكفاءات والمواهب الشابة الطموحة، وبناء قدراتهم لينضموا في الصفوف القيادية، والإدارية، والفنية ضمن مجالات عمل الدائرة».

بدوره، قال عمر النعيمي، مدير عام الشؤون المؤسسية لدائرة البلديات والنقل: «سيكون لخريجي البرنامج أولوية الترشح للوظائف الإشرافية والقيادية، ونعمل في المستقبل على تنظيم مجموعة من المبادرات والدورات التدريبية التي تساهم بشكل مباشر في تقديم المزيد من المعرفة وتطور قدراتهم العملية والقيادية، لتمكنهم من تحقيق المزيد من النجاح على المستوى المهني والمشاركة في التنمية المستدامة للإمارة على جميع الصعد».

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