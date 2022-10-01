هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة «صحتهم أمانة»

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «صحتهم أمانة» لعام 2022، والتي تهدف إلى علاج الحالات المرضية في الدرجة الأولى وتوفير الرعاية الصحية في الدول الفقيرة والنائية من خلال عشرات المبادرات والمشاريع الإنسانية.

وتستهدف الحملة تنفيذ مشاريع ومبادرات بقيمة 5 ملايين و760 ألف درهم موزعة كالآتي: علاج الحالات المرضية بقيمة 4 ملايين درهم، والمشاريع الإنشائية الصحية كبناء وتأثيث وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها بقيمة مليون درهم، والمشاريع الأخرى مثل حملات التطعيم وتوفير الكراسي والمستلزمات الطبية بقيمة 760 ألف درهم.

نافذة أمل

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة: «للعام الثاني على التوالي تطلق الهيئة حملة «صحتهم أمانة» لتكون نافذة أمل وخير على بيوت المحتاجين الذين عجزوا عن توفير العلاج والدواء، سواء داخل الدولة وخارجها، ومن هنا نظمت الهيئة عدداً من الزيارات الميدانية إلى مصر ولبنان والسنغال والسودان، لتفقد أوضاع الأسر واحتياجات المناطق النائية التي باتت بأمس الحاجة إلى مشاريع الرعاية الصحية».

وأضاف: هيئة الأعمال الخيرية العالمية قررت أن ترافق المرضى في رحلة الشفاء، وأن تمد لهم يد العون بدعم كريم من أبناء زايد الخير الذين كانوا ولايزالون سنداً للضعفاء وعوناً للفقراء وأساساً لنجاح كافة حملات الهيئة، كاشفاً أن حملة «صحتهم أمانة» تشمل علاج مئات الحالات التي انقطعت بها السبل، كما ستضم أبعاداً أخرى من العطاء من خلال مبادراتها الإنسانية التي توفر حلولاً مستدامة لمن أتعب الألم أجسادهم كتوفير أجهزة غسيل الكلى وبناء العيادات الطبية، وغيرها من المبادرات الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز