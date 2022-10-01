الإمارات.. طقس الغد صحو وغائم جزئياً نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، لافتا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والثاني عند الساعة 07:01 والجزر الأول عند 09:39 والثاني عند الساعة 00:11 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والثاني عند الساعة 03:19 والجزر الأول عند الساعة 07:56 والثاني عند الساعة 20:18 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 28 85 20

دبي 37 30 85 20

الشارقة 37 28 80 25

عجمان 37 30 80 35

أم القيوين 36 27 80 30

رأس الخيمة 36 25 85 35

الفجيرة 33 28 85 60

العـين 38 27 60 15

ليوا 39 27 85 20

الرويس 38 26 85 20

السلع 38 27 85 20

دلـمـا 35 29 80 40

طنب الكبرى 36 30 75 45

طنب الصغرى 36 30 75 45

أبو موسى 36 30 75 45

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