انطلاق النسخة السادسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي

المصدر: وام

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انطلقت اليوم بدبي فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بحضور سعادة المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وسعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي وأعضاء اللجنة المنظمة وجمهور من الحضور وأعضاء الوفود المشاركة في المسابقة.

وافتتح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صابر عبدالهادي عضو لجنة التحكيم فعاليات اليوم الأول بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ثم تحدث فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل رئيس لجنة التحكيم الدولية عن شروط ومعايير وضع الدرجات وتقييم المتسابقات، بعدها تقدمت في الفترة الصباحية كل من خديجة يعقوب يونس أحمد من افريقيا الوسطى وهالة محمد شير يوسف من المملكة المتحدة وساريه حنيف من أفغانستان وفرح امشيشو من المغرب واندانا زلفى أمير من اندونيسيا.

كما تقدمن للمشاركة في الفترة المسائية كل من زميرة أبكار من موزمبيق ونجمة حاج حميد بانجونوتان من الفلبين وزهره اداليل هارون من الكاميرون ونوران أكرم حامد مبروك عبد الله من مصر وشيماء إسماعيل أحمد من مدغشقر، واختتمت فعاليات اليوم الأول بتوزيع الجوائز على الجمهور من حضور قاعة المسابقة.

وتشارك في التصفيات الصباحية غدا كل من تسنيم عريان من سوريا وعائشة أبوبكر حسن من نيجيريا وأفسانة خانم بشرى من بنجلاديش ونصيبة دكورى من مالي وعائشة محمد ورسام من الولايات المتحدة، أما في الفترة المسائية فتشارك كل من اسلام عوض الجاك إبراهيم من السودان ومنيرة عبدالفتاح عبدي من كينيا وميسم بنت احمد بن محمد بن سرحان من سلطنة عمان وصفاء محمد حسان من جمهورية القمر المتحدة وأسماء تؤجي مي من تايلاند.

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