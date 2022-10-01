شما بنت سلطان بن خليفة تفوز بجائزة القادة الشباب في مجال التغير المناخي من مركز تريندز للبحوث والاستشارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمشروع المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، بجائزة القادة الشباب في مجال التغير المناخي من مركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وتسلمت سمو الشيخة شما الجائزة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الثاني الذي ينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة المجلس الأطلسي في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "الأمن المستدام في الشرق الأوسط: تحديات وآفاق التغير المناخي".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز