سفيرة الإمارات غير المقيمة تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس فنلندا

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قدمت آمنة محمود فكري، أوراق اعتمادها إلى ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، سفيرةً غير مقيمة للدولة لدى الجمهورية، وذلك خلال المراسم التي جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة هلسنكي.

ونقلت تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى رئيس جمهورية فنلندا وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية فنلندا السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأعربت آمنة فكري عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية فنلندا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا. (هلسنكي- وام)

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