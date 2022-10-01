مشاركة إماراتية فعالة في اجتماع «شيربا» الثالث

المصدر: (يوغياكارتا - وام)

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اختتم وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الدكتور عبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، سفير دولة الإمارات المعين لدى جمهورية الهند ومساعد الشيربا الإماراتي، مشاركته في اجتماع شيربا الثالث لمجموعة العشرين الذي عقد في مدينة يوغياكارتا بإندونيسيا في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الماضي، والذي يأتي عقب انعقاد اجتماعات وزارية عدة لمجموعة العشرين في الأشهر الأخيرة.

وأثنى الدكتور عبد الناصر الشعالي على رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، وإصدارها مسودة موجزة لإعلان القادة وإدراجها مقترحات دولة الإمارات ضمن المسودة، والتي تعكس نتائج مختلف مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين.

كما نقل توصيات دولة الإمارات بشأن نص الإعلان، بهدف توضيح وتعزيز التزامات مجموعة العشرين في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تغير المناخ، والبيئة، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والسياحة.

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