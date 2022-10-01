وفد من صندوق أبوظبي للتنمية يزور شركة بناء السفن التابعة لـ«إيدج»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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قام وفد من صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات، بزيارة إلى شركة أبوظبي لبناء السفن، وهي إحدى الشركات التابعة لـ(إيدج) مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والرائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية، وتم خلال الزيارة التباحث حول إيجاد وتطوير قنوات جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ومناقشة الخطط المستقبلية للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق لتعزيز مكانة الشركات الإماراتية، وتحقيق تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأطّلع وفد الصندوق على مرافق الشركة وأقسامها الخاصة بإصلاح وصيانة وتجهيز مختلف أنواع السفن الحربية والتجارية.

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