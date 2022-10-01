تكريم خليجي لشركات إماراتية تميزت في إحلال وتوطين الوظائف

المصدر: دبي - البيان

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كرمت لجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي «ماجد الفطيم للتجزئة – كارفور» و«بوابة الإمارات للخدمات الأمنية» لتميزهما في إحلال وتوطين الوظائف في الدولة إلى جانب تكريم «المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة» كمشروع صغير متميز وذلك ضمن الشركات المتميزة العاملة في دول المجلس.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الـ 8 للجنة التي اختتمت أعمالها أخيراً في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزراء العمل في دول مجلس التعاون.

وترأس معاليه وفد الوزارة في الاجتماع الذي انعقد برئاسة المملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع قرارات المجلس الأعلى في مجال العمل وذلك لضمان توافق الصف الخليجي لمواجهة المتغيرات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه أسواق العمل الخليجية. وأثنى وزراء العمل في دول مجلس التعاون، على هامش الاجتماع، على التجربة الإماراتية في التوطين، وتحديداً برنامج «نافس» الذي يستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص عبر تقديم حزمة من الحوافز والمنافع للعاملين وأصحاب العمل إضافة لتسليح المواطنين العاملين بالمهارات والتأهيل المطلوب للانخراط في هذا القطاع الحيوي بما يخدم رؤية الدولة للـ 50 عاماً المقبلة.

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