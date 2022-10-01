انطلاق فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي فعاليات الدورة السادسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث، وتستمر حتى الخامس من أكتوبر بمشاركة أكثر من 55 دولة وجالية مسلمة حول العالم.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة للجائزة، أمس، إن جميع وحدات الجائزة أكملت استعداداتها لبدء الفعاليات، مشيداً برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه بسخاء لهذه المسابقة وجميع فعاليات الجائزة.

وأضاف: إن إقامة مسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يأتي تقديراً لدعم سموها ومساهمتها الكبيرة ورعايتها لكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية حول العالم، وكذلك اهتمامها بحفظة كتاب الله على المستوى المحلي والعالمي، وتحظى مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك بتقدير واحترام وإعجاب من كثير من العلماء والمهتمين بالشأن القرآني من مختلف دول العالم، وهناك إشادات واسعة من داخل الدولة وخارجها على التفرد في تنظيم مسابقة دولية للإناث بمثل هذا المستوى المتميز من التنظيم على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مما يضعنا أمام مسؤولية وتحدٍ كبير للمحافظة على هذا المستوى الرفيع والمتميز وهذه المكانة المرموقة.

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