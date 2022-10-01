شرطة أبوظبي شريك استراتيجي لمعرض آيسنار 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت مجموعة أدنيك اتفاقية شراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022»، والذي يقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وينظم بالتعاون مع وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 10 ولغاية 12 أكتوبر المقبل.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لاستقطاب صناع القرار والخبراء العالميين في مجال الأمن الدولي ودرء المخاطر، وترسيخ مكانة الحدث كأبرز المعارض الدولية المتخصصة في هذا المجال الحيوي والمهم.

ومن جانبه، قال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي: إن معرض آيسنار أبوظبي يجمع الخبراء والمختصين في مجال الأمن الوطني لرسم ملامح جديدة للعالم يميزها التواصل والأمان.

ويسرنا أن نكون شريكاً استراتيجياً للحدث الذي يشكل فرصة للتواصل ومناقشة الأفكار ومشاركة التجارب حول أفضل الممارسات لتطوير القطاع، وتوطيد العلاقات بين العاملين في مجالي الأمن الوطني والسيبراني وإتاحة الفرصة لإقامة علاقات تعاون جديدة بين مختلف الجهات المعنية من كافة دول العالم.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لدعم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022».

والذي يقدم لجميع الجهات المعنية والعارضة المحلية والعالمية فرصاً مثالية لعقد الصفقات التجارية وتحفيز الابتكار وتعزيز الريادة الفكرية ونقل المعرفة المتطورة وتوطينها، وذلك وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: نتطلع من خلال شراكتنا إلى تعزيز مكانة المعرض على الساحة الإقليمية والعالمية كأهم معرض في مجالي الأمن الوطني والسيبراني، وإلى توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم دوره استثنائية تواكب المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة لأكبر الفعاليات في العالم، وتتماشى مع الدور الحيوي لمجموعة أدنيك في رسم مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز