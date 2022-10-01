شرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة يطلقان دبلوم مكافحة غسل الأموال

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المرحلة الثانية من فعاليات الدبلوم الدولي المتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة، والهادف إلى تأهيل خبراء دوليين في مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.

وينضم إلى برنامج الدبلوم الذي انطلقت فعاليته في نادي ضباط شرطة دبي، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، 114 منتسباً من 21 جهة تمثل الجهات الاتحادية والمحلية من وحدات غسل الأموال على مستوى وزارة الداخلية، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، السلطات القضائية «النيابة والمحاكم».

وزارة الاقتصاد، المصرف المركزي، الهيئة الاتحادية للجمارك‏، الهيئة الاتحادية للضرائب، هيئة الأوراق المالية والسلع، مركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة الاستيراد والتصدير.

وجاء إطلاق الدبلوم الدولي المتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد توقيع اتفاقية شراكة العام الماضي، بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

جهود وطنية

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إطلاق الدبلوم التخصصي يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة بدعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ولجانها الفرعية لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير قدرات القائمين عليها بما يرسخ نشر معايير الأمم المتحدة وقواعدها وممارساتها في هذا المجال.

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