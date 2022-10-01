هيئة تنمية المجتمع بدبي تحتفي مع شركائها بكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعالية لكبار المواطنين أقيمت في مجلس أم سقيم التابع للهيئة. وأقيمت الفعالية بحضور 16 جهة حكومية وخاصة من شركاء الهيئة الداعمين لخدمات كبار المواطنين وعدد من الأهالي بالإضافة إلى كبار المواطنين، حيث تم بهذه المناسبة الترويج للعروض والتسهيلات التي تقدمها الجهات تكريماً لكبار المواطنين وسعياً لتعزيز سعادتهم.

وخلال الفعالية استعرضت الهيئة مجموعة برامجها وخدماتها المخصصة لكبار الموطنين وعلى رأسها بطاقة «ذخر» وبرنامج الرعاية المنزلية «وليف» و«نادي ذخر الاجتماعي» و«تواصل الأجيال»، كما استعرضت خدمات الخط الساخن لكبار السن والذي يتلقى البلاغات الخاصة بجميع كبار المواطنين في الإمارة على مدار الساعة.

امتنان

وقال حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إن وجود ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة يؤكد حرص المجتمع أفراداً ومؤسسات على التعبير عن امتنانهم وتقديرهم لكبار المواطنين وعلى المساهمة كل بدوره في توفير حياة كريمة لهم.

مبيناً أن عدد شركاء الهيئة في بطاقة ذخر المخصصة لكبار المواطنين بلغ أكثر من 200 جهة هذا العام مع انضمام 28 جهة جديدة، وأن مجموع الخدمات التي توفرها البطاقة وصل إلى قرابة 657، ودعا الجهات الراغبة في المساهمة في بطاقة ذخر التواصل مع الهيئة عبر القنوات الرسمية.

وقال بن حريز: بلغ عدد حاملي بطاقة ذخر 10694 من كبار المواطنين يمكنهم من خلالها الحصول على تسهيلات على خدمات من الجهات الحكومية وعلى خصومات وتسهيلات من الجهات الخاصة الشريكة في البطاقة، والتي تشمل مؤسسات ومراكز صحية وشركات تمريض منزلي ومراكز تجارية رائدة وعدد كبير من الشركات الخدمية.

فعاليات

وأضاف بن حريز: إن حرص الشركاء وأفراد المجتمع على الاحتفاء بكبار المواطنين وتكريمهم في جميع المناسبات ساهم بزيادة عدد الأنشطة والفعاليات في نادي ذخر الاجتماعي لتصل خلال العام الجاري إلى 2155 فعالية منوعة ثقافية ورياضية وترفيهية واجتماعية. وبيّن بن حريز أن عدد أعضاء نادي ذخر بلغ 394، تم تقديم ما يقارب 2026 خدمة لهم هذا العام.

زيارات

وتعد خدمة الرعاية المنزلية (وليف) من أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم في إمارة دبي، وبينت الهيئة أن عدد المستفيدين من الخدمة حالياً يبلغ 43، كما تم خلال العام الجاري تنفيذ أكثر من 3716 زيارة منزلية وتنسيقية لخدمتهم من قبل القائمين بالرعاية في الهيئة.

أهداف

يعد تطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين أحد أهم أهداف هيئة تنمية المجتمع، وكشفت الهيئة أنها بصدد إطلاق عدد من المشاريع الجديدة الرامية إلى تعزيز منظومة البرامج والخدمات المقدمة لكبار المواطنين بما في ذلك مشروع قاعدة بيانات كبار السن في الإمارة، إضافة إلى مجموعة من المبادرات المتعلقة بسياسة الحماية والمشاركة المجتمعية لكبار السن في إمارة دبي والتي تساهم في تحسين وتطوير الخدمات.

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