7000 مريض يراجعون عيادات الروماتيزم سنوياً

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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أكدت الدكتورة نورا علي زماني استشارية ورئيسة قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى دبي أن القسم يعد الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي والدولة عموماً.

مشيرة إلى افتتاح 4 عيادات مشتركة تضم عيادة الروماتيزم العامة والتخصصية مثل عيادة الروماتيزم المبكر، وعيادة الروماتيزم مع النساء والولادة، وعيادة الروماتيزم مع الكلى، وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وقالت الدكتورة نورا زماني لـ«البيان»: إنه يوجد 30 عيادة أسبوعياً بعد افتتاح المبنى الجديد بزيادة 12 عيادة ويتم استقبال المرضى من جميع إمارات الدولة، إذ يراجع عيادات الروماتيزم نحو 7000 مريض سنوياً.

لافتة إلى أن هذه العيادات تعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدمها الإمارة كونها عيادات مشتركة يوجد فيها أطباء التخصصات الأخرى جنباً إلى جنب مع طبيب الروماتيزم لوضع خطة علاجية للمرضى.

وأشارت إلى تقليل انتظار المرضى في عيادة الكشف المبكر ممن يتم تحويلهم من العيادات الخارجية أو العيادات الأخرى من شهرين إلى مدة أسبوع أما الحالات الطارئة فيتم معاينتها باليوم نفسه في قسم الطوارئ.

3 عيادات

وأضافت: هناك أيضاً 3 عيادات للموجات فوق الصوتية يتم فيها التشخيص الأولي للمريض، مشيرة إلى أن أمراض الروماتيزم غير معروفة الأسباب لغاية الآن وتصيب جميع الأعمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وفرت أحدث أنواع الأدوية المطابقة للأدوية نفسها التي يتم صرفها للمرضى في الدول المتقدمة.

كما لفتت إلى أن قسم الروماتيزم في مستشفى دبي يترأس شعبة أمراض الروماتيزم في جمعية الإمارات الطبية ولدينا اجتماع شهري يحضره جميع أطباء الروماتيزم لمناقشة أحدث الطرائق العلاجية وآخر البحوث والدراسات، إضافة لمؤتمر سنوي عالمي يتم فيه دعوة أشهر الأطباء العالميين ويناقش عشرات الأوراق العلمية.

وأوضحت: إن القسم سيقوم بطرح برنامج الزمالة لأمراض الروماتيزم مع بداية العام المقبل 2023 بالتعاون مع البورد السعودي.

عوامل بيئية

وقالت الدكتورة نورا زماني: السبب وراء الروماتيزم ما زال مجهولاً، إلا أن الخبراء يعتقدون أن الأمراض الروماتيزمية تنتج عن مجموعة من الجينات والعوامل البيئية وبشكل عام تؤدي بعض المتغيرات الجينية إلى زيادة قابلية الشخص للإصابة بهذه الأمراض ومن الممكن أن تؤدي العوامل البيئية إلى ظهور المرض.

وقد يكون بسبب خلل في الجهاز المناعي، أو بسبب الإصابة بأحد أنواع الفيروسات وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالروماتيزم أكثر من الرجال، والأعمار التي تصاب بهذا المرض من عمر 20 إلى 60 سنة، أو بسبب تعرض الشخص للحوادث المباشرة على المفصل.

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