27 % نمو الرخص الصينية في عجمان بنهاية سبتمبر

المصدر: (عجمان - البيان)

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أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الصينية في الإمارة بفضل جاذبيتها الاستثمارية والفرص المتنوعة التي توفرها، موضحة أن عدد المستثمرين الصينيين في الإمارة بلغ 475 مستثمراً في مجالات اقتصادية مختلفة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري وبنسبة نمو 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وأوضحت أن عدد الرخص المسجلة لمستثمرين صينيين بلغ 113 رخصة حتى نهاية سبتمبر 2022 بنمو 27% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغ حجم الصادرات من إمارة عجمان إلى الصين حوالي 2.5 مليون درهم حتى نهاية شهر سبتمبر.

وأكّد عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، قوة وعمق العلاقات الإماراتية الصينية التي تمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي في ظل ما يربط البلدين من علاقات استراتيجية متينة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بإمكانات تنموية واسعة، وآفاق إيجابية، تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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