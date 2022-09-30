الإمارات تدعو مواطنيها في كارولاينا الأمريكية إلى الحذر من إعصار إيان

المصدر: البيان

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دعت دولة الإمارات مواطنيها في كارولاينا إلى الحذر من إعصار إيان.

ونشرت سفارة الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، جاء فيه: «تهيب سفارة الدولة في واشنطن مواطني الدولة المتواجدين في ولاية كارولاينا الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر بسبب تأثر الولاية بإعصار إيان».

وأكدت ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0012024315530.

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