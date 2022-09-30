دبي مساهم رئيس في تشكيل رؤية عالمية للتكنولوجيا المتقدمة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أكد لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، أن العلاقات الثنائية التي تربط بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تبرهن أن «المسافة لا تفصل الأصدقاء الحقيقيين، وأن آلاف الأميال لا تمنع تقارب القلوب»، وهو مثل صيني يجسد الترابط بين البلدين على حقيقته، من خلال تنامي العلاقات الإماراتية الصينية المشتركة بوتيرة متسارعة، نظراً لعمق جذورها، ورغبة قيادة الدولتين في تلبية المصالح المشتركة لكلا الشعبين.

وأضاف في حوار مع «البيان» إن حكومتي البلدين تتمتعان بإمكانيات وقدرات في التخطيط الجيد وطويل الأجل بما يوفر مساحة واسعة للتعاون المثمر وتبادل المنفعة بين البلدين في المستقبل، وإن البلدين يمضيان قدماً في مجالات التكنولوجيا فائقة التطور، وتسريع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي بما يعود على الدولتين والشعبين بالفائدة، مشيداً بالنجاح الباهر لملتقى دبي للميتافيرس الذي عقد اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنه يؤكد أهمية الإمارة كمساهم رئيس في تشكيل رؤية عالمية جديدة للتكنولوجيا المتقدمة وريادتها في تبني الجيل التالي من الابتكارات الرقمية.

وأكد القنصل الصيني أن دولة الإمارات تتمتع بأعمق وأشمل وأكبر تعاون مثمر مع الصين بين دول الشرق الأوسط، لاسيما في العصر الجديد للرقمنة والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، معرباً عن تفاؤله أن يثمر التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة تطورات مستمرة من أجل التنمية الخضراء والمبتكرة والمستدامة للاقتصاد والمجتمع وللناس لتحسين بيئة عملهم بشكل مستمر والارتقاء بأسلوب حياتهم.

نمو

وقال هانغ: في السنوات الأخيرة، أظهرت صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين نمواً سريعاً بفضل الرؤية السياسية والتكنولوجية للدولة، والتي ساهمت في زيادة عدد شركات التكنولوجيا الرائدة في الصين من 50000 شركة قبل عشر سنوات إلى 330000 شركة حالياً.

وأكد أن الإمارات والصين تمضيان معاً قدماً في مجالات التكنولوجيا الفائقة التطور مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الفضاء، حيث استمرت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في التطور بشكل لافت وأصبحت في «عصرها الذهبي» بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رعاه الله، والرئيس الصيني شي جينبينغ.

تطور

وأضاف إنه في السنوات العشر الماضية، شهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً، حيث ما زالت تحتل الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات لسنوات عدة.

وأوضح أنه وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ حجم التجارة بين الصين والإمارات 46.03 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 46.4٪، لتحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً، مشيراً إلى أن مشاريع التعاون بين البلدين تتطور في إطار مبادرة «الحزام والطريق» بشكل مطرد، كما حققت المشاريع التعاونية الأربعة الرئيسية للحزام والطريق في دبي نتائج مرحلية مهمة، بالإضافة إلى التعاون في المجالات التقليدية.

وأضاف إنه وفقاً لبيانات GTF التي توقعت أن يصل إجمالي حجم التجارة بين الصين والإمارات في عام 2021 إلى 72.36 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 46.6 ٪، مشيراً إلى أن حجم واردات الصين من دولة الإمارات بلغ 28.54 مليار دولار أمريكي خلال المدة ذاتها، بزيادة قدرها 67.3 ٪ عن العام السابق، فيما وصل حجم صادرات الصين إلى الإمارات 43.82 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35.6 ٪ عن العام السابق.

وأفاد أن المنتجات البترولية احتلت المرتبة الأولى في واردات الصين من دولة الإمارات بنسبة 74.69 ٪، فيما احتلت المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية العضوية والصلب والنحاس ومشتقاتها المرتبة الثانية إلى الخامسة.

وأضاف إن الأجهزة الكهربائية تأتي في المرتبة الأولى بين صادرات الصين إلى الإمارات، بنسبة 21.7٪، أما الآلات والأثاث والمنتجات البلاستيكية والملابس، فتحتل ما بين المرتبة الثانية إلى الخامسة.

مجالات

وأوضح: إنه نظراً لما تتمتع به جمهورية الصين الشعبية من مزايا بارزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتطورة مثل الطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، وتكنولوجيا الكم، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، فإن استراتيجية التعاون بين البلدين في هذه المجالات توفر دعماً علمياً وتكنولوجياً قوياً، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي والذكي لاقتصاد الإمارات والحياة الاجتماعية، يعود بالفائدة على العديد من المجالات الصناعية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن إدارة الفضاء الوطنية الصينية كانت قد زارت دولة الإمارات في 16 من شهر سبتمبر للعام الجاري، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بشأن القيام بمهمة مستقبلية لاستكشاف القمر ونقل الصين للمركبة الفضائية «راشد 2» إلى القمر مع البعثة الصينية «Chang'e-7».

احتفال

من جانب آخر، قال لي شيوي هانغ: إن احتفال القنصلية باستقبال الذكري السنوية الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية الذي نظمته القنصلية مساء يوم 26 سبتمبر الماضي حضورياً وافتراضياً يعتبر من أبرز الأحداث هذا العام، وحضر الحفل الافتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإضافة إلى ما يقارب 1000 شخص.

وأضاف: إن حفل الاستقبال الذي نظمته القنصلية حضورياً في فندق «وان أند أونلي» بدبي، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم وعدد من القناصل بالدولة، ورجال الأعمال، إلى جانب الجالية الصينية والطلبة الصينيين الدارسين بالدولة، ومراسلي وسائل الإعلام الصينية والأجنبية وغيرها.

وأشار إلى حرص قيادة البلدين على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي الشامل، بما يجسد الصداقة العميقة بين شعبي البلدين، لافتاً إلى أن الاحتفال بالمهرجانات الصينية في الإمارات يحظى دائماً بتهنئة ومشاركة العديد من الأصدقاء الإماراتيين والمقيمين على أرضها، وهو ما يحدث بالمثل من اهتمام بالمناسبات الوطنية الإماراتية من قبل الجالية الصينية في دولة الإمارات الذين يحرصون بشدة على مشاركة الشعب الإماراتي في احتفالاتهم بهذه المناسبات.

وأضاف إن دولة الإمارات كانت قد أعلنت رسمياً استراتيجيتها التنموية للخمسين عاماً المقبلة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة العام الماضي، وطرحت الصين هدفي المئوية، وهي ملتزمة حالياً بتحقيق الهدف المئوي الثاني.

وحول الطلبة الصينيين الذين يدرسون في دولة الإمارات أوضح هانغ أن هناك 625 طالباً وطالبة صينيون يدرسون في إمارات الدولة المختلفة، من بينهم حوالي 450 طالباً في دبي والشارقة.

إكسبو

وحول مشاركة الصين في المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي الذي اختتم أعماله بنهاية مارس الماضي 2022، أشار القنصل العام الصيني إلى أن «إكسبو 2020 دبي» حقق تاريخاً، وعزز التعافي الشامل والنمو السريع لاقتصاد ومجتمع الإمارات ودبي في ظل الوباء، كما عمل على تعزيز الاقتصاد العالمي الراكد، بفضل الدعم الكبير الذي قدمته حكومة الإمارات، وضم المعرض العالمي أكبر عدد من الشركات الصينية من مختلف المقاطعات والمدن المحلية.

وقال القنصل الصيني: إن جناح الصين في المعرض الدولي شهد إقبالاً لافتاً من الزائرين من جميع أنحاء العالم، ومن خلال مشاركة الصين في إكسبو 2020 دبي، وقعت الشركات الصينية والأجنبية أكثر من 100 اتفاقية تعاون بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 16 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك التعاون بين البلدين في مجال مركبات الطاقة الجديدة.

وأضاف إن جناح الصين فاز بالجائزة البرونزية من «جائزة إكسبو العالمية» في فئة الهندسة المعمارية لجناح الفئة (أ) في معرض إكسبو دبي.

وقال تزامناً مع افتتاح مدينة إكسبو دبي اليوم الأول من أكتوبر، سيتم تدشين العديد من الشركات الصينية في المنطقة الحرة الجديدة بمدينة إكسبو دبي، وإن هذه المدينة ستشجع المزيد من الشركات للانضمام إليها في المستقبل لتصبح منصة تعاون جديدة للشراكة بين البلدين.

وحول عدد الشركات الصينية العاملة في دولة الإمارات، أفاد شيوي هانغ بأنها تبلغ نحو 6000 شركة ذات تمويل صيني في الإمارات، خصوصاً في مجالات البناء والطاقة والتمويل والآلات والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران والتكنولوجيا الفائقة.

شركات

أوضح لي شيوي هانغ أن سوق الإمارات لا يقتصر فقط على الشركات الكبيرة الرائدة الصينية، وإنما يضم عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الشركات الصينية تمثل هيئة رئيسية، وتعمل بشكل رئيس في التجارة والتموين والسياحة والمعارض وغيرها من الصناعات.

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