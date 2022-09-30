7795 طلباً لتوصيل الكهرباء والمياه في الشارقة منذ بداية العام

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 2000 طلب لتوصيل الكهرباء الدائم و2659 طلب لاعتماد المخططات للمشروعات السكنية وفي قطاع المياه استقبلت الهيئة عدد 1578 طلباً لتوصيل المياه الدائم و1558 طلباً لاعتماد المخططات في القطاع السكني، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس.

وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على تطوير إجراءاتها وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين بجودة وكفاءة عالية وتعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات وضمان استمراريتها بجودة عالية لسكان إمارة الشارقة.

وأكد أن الهيئة تسجل زيادة في أعداد التوصيلات الجديدة للكهرباء والمياه عاماً بعد عام في الشارقة نتيجة ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على توفير الخدمات لقطاع السكني وفق أفضل المعايير كما تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير الإجراءات والتحول الإلكتروني للتيسير على المتعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد والمستلزمات لتوصيل الخدمات في موعدها والتنسيق مع المكاتب الاستشارية لمواكبة التغييرات.

وأضاف، إن الهيئة تواصل جهودها لتيسير الإجراءات والتحول الرقمي والذكي لتوفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها إمارة الشارقة وتوفير الخدمات وفق أعلى المعايير بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

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