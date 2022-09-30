جورجيا ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في الانتخابات العامة لرئاسة الوزراء بإيطاليا

المصدر: وام

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أعربت معالي جورجيا ميلوني الفائزة في الانتخابات العامة لرئاسة الوزراء بجمهورية إيطاليا الصديقة عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على برقيتي التهنئة اللتين بعثا بهما بمناسبة فوزها في الانتخابات.

وأعربت جورجيا ميلوني في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" عن رغبتها في العمل مع قيادة دولة الإمارات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ودعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني: "أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تهنئتي" .. مؤكدة سعيها للعمل معا من أجل تعاون ثنائي مثمر واستقرار الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن جورجيا ميلوني شغلت العديد من المناصب البارزة بما فيها عضو مجلس النواب في إيطاليا منذ عام 2006 ووزيرة الشباب من 2008-2011.. فيما كانت شريكا مؤسسا لحزب " أخوة إيطاليا" الذي تتولى رئاسته منذ عام 2014.. ومع توليها رئاسة الوزراء ستصبح ميلوني أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.

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