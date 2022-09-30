10 محطات متنقلة جديدة للتزود بالوقود من "اينوك"

المصدر: دبي-رامي عايش

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كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" عن توفير 10 محطات متنقلة جديدة للتزود بالوقود" أينوك لينك" في كل من دبي والشارقة نهاية هذا العام لتقديم خيارات أوسع وأسهل في توفير الوقود للمركبات.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي للشركة لـ"البيان" على هامش انعقاد معرض "ويتيكس" الذي أنهى أعماله أمس الخميس، إن المحطات المتنقلة الجديدة تخدم الافراد وقطاع الشركات، مشيراً إلى أنها تتميز بسهولة وسرعة الخدمة كونها ستتواجد لمدة 18 ساعة في أماكن سكنية اختيرت بعناية في كل من دبي والشارقة.

وأضاف: تم تجهيز المحطات المتنقلة بخزان سعته 30 ألف ليتر يتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود، إضافة الى تزويد تلك المحطات ببقالة صغيرة تتبع علامتها التجارية «زووم»، المتخصصة بمتاجر التجزئة، وتقدم خدمة التوصيل الى المركبة اثناء تعبئة الوقود.

وبيّن الفلاسي أن هذه المحطات صُممت خصيصاً لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة محطات الوقود العادية، لاسيما مع كون المحطات المتنقلة تتيح اختصار المدة الزمنية للتشييد وبدء التشغيل، إضافة إلى تقليص المساحة المطلوبة مقارنة بالمساحة المطلوبة لمحطات الخدمة التقليدية.

ولفت الفلاسي إلى إمكانية التوسع في هذه المحطات في أماكن وامارات جديدة خلال الاعوام المقبلة.

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